Sardegna: Cagliari prima in categoria Grandi Comuni - Sud e Isole al City Vision Score 2023 (2)

- Lanciata da Fiera di Padova e Blum, City Vision è dunque una piattaforma dedicata al confronto tra amministratori pubblici, imprese e professionisti sui temi della smart city e della trasformazione digitale sostenibile e inclusiva dei territori italiani. Nel corso dei molti appuntamenti che City Vision promuove durante l’anno su tutto il territorio italiano, i Comuni hanno l’occasione di incontrarsi e di raccontare le proprie "buone pratiche", i percorsi di trasformazione intelligente e di miglioramento sui fronti più diversi – mobilità, servizi, energia, pianificazione urbana etc – tutti orientati a semplificare e migliorare la vita di cittadini e imprese. Gli Stati generali delle città intelligenti sono il momento in cui quei percorsi, quei progetti vengono condivisi per ispirare altri amministratori e altri territori, in un circolo virtuoso che coinvolge da Nord a Sud l’intero Paese. (Rsc)