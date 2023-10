Roma: da 32 anni in carcere, manifestazione davanti tribunale per revisione sentenza Zuncheddu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione a cui stanno partecipando circa 60 persone, si sta svolgendo davanti al tribunale Capitolino per sostenere le ragioni di Beniamino Zuncheddu. L’uomo, da 32 anni è in carcere e sta scontando la pena all’ergastolo dopo la condanna per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori nel 1991. Sugli striscioni dei manifestanti, in larga parte sardi provenienti da Burcei, comune di origine di Zuccheddu, si legge "Beniamino è innocente: Liberatelo", "Giustizia per Beniamino". (segue) (Rer)