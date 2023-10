Roma: da 32 anni in carcere, manifestazione davanti tribunale per revisione sentenza Zuncheddu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i manifestanti anche il Simone Monni, con la fascia di sindaco di Burcei. “Siamo qui per sostenere per sostenere Beniamino che è in carcere da 32 anni per un delitto che non ha commesso”. Ha detto il sindaco “La comunità lo ha sempre sostenuto fin dal 1991. La richiesta di revisione si sta concretizzando grazie alle intercettazioni ambientali che lo scagionano. Siamo preoccupati perché ci chiudiamo fino a che punto la giustizia è disposta ad ammettere un errore così grave”. Il pastore è detenuto a Cagliari e nella revisione del processo, chiesta a novembre 2020, verranno ascoltati diversi testimoni, tra i quali anche il testimone chiave. (Rer)