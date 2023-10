Salario minimo: Mari (Avs), maggioranza non scappi dal confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’eventuale rinvio in commissione della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo significherebbe semplicemente che la maggioranza ha deciso di scappare dal confronto ed ha scelto di affossare questa norma di civiltà. Un salario orario di 9 euro lordi stabilito per legge a sostegno della buona contrattazione è il minimo: una linea Maginot al di là della quale c’è solo precarietà e sfruttamento. Nessuna mediazione al ribasso è possibile quando si tratta della vita delle persone che pur lavorando non percepiscono un salario dignitoso". Lo afferma Franco Mari, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Lavoro della Camera. (Rin)