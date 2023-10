Israele: Sangiuliano, nessun simbolo pro-Hamas sui beni culturali italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcun tipo di tolleranza verso coloro che permetteranno di esporre striscioni o vessilli a favore di Hamas sui beni culturali delle città italiane. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Per quanto riguarda quanto accaduto ieri a Napoli, in particolare a Castel Sant’Elmo, dov’è stata esposta una bandiera della Palestina, poi immediatamente rimossa, viste le manifestazioni annunciate per le prossime ore, ho chiesto al direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, responsabile ad interim dei musei campani, la massima attenzione affinché nessuno utilizzi i siti culturali statali per esibire simboli anti-Israele”, ha concluso.(Rin)