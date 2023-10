Medio Oriente: ambasciata russa in Israele, 12 connazionali dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 12 cittadini russi risultano dispersi in Israele a seguito degli attacchi del movimento islamico palestinese Hamas. Lo ha riferito l'ambasciata russa in Israele in una nota. La missione diplomatica ha sottolineato che l'ambasciata lavora alla ricerca dei connazionali in stretta cooperazione con il quartier generale della polizia di Israele e il ministero dell'Interno della Russia. "Siamo spiacenti di riferire che, secondo i dati provenienti dalla parte israeliana, il bilancio delle vittime dei cittadini della Federazione Russa continua a crescere. Attualmente, il dipartimento consolare dell'ambasciata russa sta conducendo le necessarie verifiche", ha fatto sapere l'ambasciata. (Rum)