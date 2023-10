Francia: Valditara, vicinanza a familiari insegnante ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore drammatiche voglio esprimere la mia vicinanza alla nazione francese, alla famiglia dell'insegnante che è stato barbaramente assassinato nel liceo Gambetta di Arras, a tutti i suoi studenti e docenti, alle persone rimaste ferite in seguito all'aggressione. La cultura del rispetto è un bene prezioso, e la scuola è in prima linea per promuoverla come antidoto contro la violenza". Lo dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, commentando l'attacco avvenuto questa mattina in un liceo di Arras, nel Nord della Francia, che ha provocato l'uccisione di un insegnante. (Rin)