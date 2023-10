Autonomia: Pd, si aprono altre crepe, non resta che ritiro proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non passa giorno in cui non si aggiunge una critica al disegno di legge Calderoli. Una riforma contestata nel merito anche da autorevoli e indipendenti pezzi dello Stato. I rilievi mossi da Bankitalia sono solo gli ultimi in ordine di tempo e stanno aprendo crepe profonde all'interno della maggioranza. Facciamo dunque appello a chi ha a cuore l'unità del Paese, si abbandoni per sempre questa proposta di legge che aggraverebbe ancora di più la tenuta economica e sociale del Mezzogiorno, senza peraltro alcun beneficio per il Nord. Insomma una proposta di legge che danneggerebbe l'Italia intera senza portare alcun beneficio per la coesione nazionale". Lo afferma, in merito al provvedimento sull'Autonomia differenziata, il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Sarracino. (Rin)