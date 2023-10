Torino: Escp Business school presenta nuovo campus che accoglierà quasi 1.550 studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escp Business School ha presentato oggi il progetto del nuovo Campus di Torino: uno spazio di 8 mila metri quadrati nell'area di Piazzale Valdo Fusi, che accoglierà quasi 1.550 studenti provenienti da tutto il mondo. "In questo periodo storico fatto di due elementi caratterizzanti – ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente di Escp Turin Campus – la velocità del cambiamento da una parte e l'incertezza del futuro dall'altra, realizzare un Campus come quello che Escp Business School si sta apprestando a fare significa gettare le fondamenta per un nuovo modo di concepire la formazione di alto livello. Le direttrici che definiranno i prossimi scenari economici e sociali del mondo ci devono portare a considerare ogni presidio universitario un "cantiere" di idee in grado di dare risposte alle sfide del domani. Ogni studente e ogni docente che passeranno da questo Campus non dovranno dimenticarsi di, rispettivamente, apprendere e insegnare i modelli di leadership responsabile e la visione formativa in cui da sempre crediamo. Solo così i nostri valori potranno fornire gli strumenti per comprendere e migliorare gli scenari del futuro", ha concluso.(Rpi)