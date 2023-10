Medio Oriente: presidente palestinese Abbas a Blinken, "fermare aggressione israeliana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha incontrato a Ramallah il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, a cui ha detto: “E’ necessario fermare immediatamente l’aggressione israeliana contro il nostro popolo, proteggerlo e respingere il trasferimento della gente dalla Striscia di Gaza”. Riferendosi all’invito rivolto da Israele per evacuare il nord della Striscia di Gaza e colpire obiettivi di Hamas, Abbas ha affermato: “Sarebbe una seconda catastrofe (nakba) per il nostro popolo”. Abbas ha chiesto poi di consentire l’apertura di corridoi umanitari verso Gaza, per ricevere forniture mediche, acqua, elettricità e carburante. Inoltre, ha precisato che l’Organizzazione per la liberazione della Palestina è “l’unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, che rifiuta la violenza”.(Res)