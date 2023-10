Veneto: Brunetta (Fvcms), con Mose 70-100 anni di tempo in più per trovare soluzioni a innalzamento mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il Mose ci dà 70-100 annidi tempo per trovare soluzioni all'innalzamento del medio mare. Lo ha dichiarato Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità intervenendo al seminario "La filiera dell'Idrogeno in Veneto: stato dell'arte e prospettive di sviluppo" organizzata oggi da Fvcms/Vsf, Boston Consulting Group (BCG) e Regione del Veneto, in collaborazione con Eni. "Ci troviamo in luogo simbolo del nostro territorio che è stato al centro della storia straordinaria di Porto Marghera – ha esordito -. Una storia tecnologica che ha dato vita a uno dei maggiori poli industriali nazionali, ma anche la storia di decine di migliaia di lavoratori che con le loro lotte sindacali per il miglioramento delle condizioni di lavoro, della sicurezza e contro l'inquinamento hanno costruito un pezzo importante della storia d'Italia, creando cultura e libertà". "Modernizzazione – ha sottolineato Brunetta – è stata anche l'entrata in funzione del Mose nel 2020 che ha permesso di rimuovere la spada di Damocle costituita dall'acqua alta che rischiava di sommergere la città. Un grazie alla lungimiranza del territorio e dello Stato che ha fornito le risorse economiche per realizzare quest'opera che ora ci consente di avere dai 70 ai 100 anni per trovare ulteriori soluzioni all'innalzamento del medio mare, per noi per il resto del mondo", ha concluso. (Rin)