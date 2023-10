Serbia: Tabakovic (Banca centrale), il picco dell'inflazione è alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco dell'inflazione in Serbia è alle spalle e ci si aspetta che l'aumento dei prezzi torni al livello target nel secondo trimestre del prossimo anno. Lo ha dichiarato il governatore della Banca nazionale serba (Nbs) Jorgovanka Tabakovic, ripresa dalla stampa locale. "Abbiamo mantenuto il tasso di cambio del dinaro rispetto all'euro a un livello stabile e le riserve valutarie del Paese hanno raggiunto il livello record di 24,2 miliardi di euro alla fine di settembre, e oggi sono circa l'80 per cento in più rispetto a prima della pandemia", ha aggiunto Tabakovic. (Seb)