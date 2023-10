Veneto: Zaia, Ordine Malta è moderna espressione vocazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre domani la quarta Giornata nazionale dell'Ordine di Malta. "Disponibilità verso il prossimo, passione e preparazione sono le caratteristiche dei volontari dell'Ordine di Malta, presenti anche nel nostro Veneto nelle delegazioni di Venezia e Verona, nel Cisom, nel Corpo militare ausiliario dell'Esercito - afferma, in una nota, Luca Zaia, presidente della regione Veneto -. Donne e uomini che nell'assistenza a chi è più bisognoso, nelle case di riposo, nel sostegno alle persone affette da decadimento cognitivo, nella raccolta di alimenti, nelle mense, nelle unità di strada, nel soccorso e nella protezione civile si identificano quotidianamente in una tradizione umanitaria di 900 anni. Tradizione che comprende anche un profondo legame con la nostra terra, come testimonia la sede del Gran Priorato a Venezia, la più antica tra quelle appartenenti all'Ordine in Occidente. Spinti dal non girare la testa dall'altra parte di fronte alle tante sfide sociali del presente, i servizi attivati dall'Ordine sono una realtà operativa in tutto il Paese e in tutto il mondo, con molte iniziative anche durante l'emergenza Covid e nell'aiuto alle popolazioni dei paesi in guerra come l'Ucraina, o colpite da calamità naturali come la Turchia e la Siria". Zaia aggiunge: "Espressioni di una vocazione umanitaria e caritativa che contribuisce validamente a quel grande mosaico del nostro Volontariato che, come amo ripetere, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. In questa giornata invio un pensiero a tutti coloro che sono impegnati nelle organizzazioni dell'Ordine e un saluto al Gran Maestro, fra John Dunlap, che ho incontrato in occasione della Beatificazione del nostro Papa Luciani". (Rev)