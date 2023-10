Veneto: assessore Lavoro, a settembre rallentamento settore manifatturiero e industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato diffuso oggi, con la pubblicazione su La Bussola di Veneto Lavoro, il report mensile sul saldo occupazione in Veneto. "I dati sull'occupazione in Veneto registrati a settembre – ha commentato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro - da un lato riflettono lo scenario di incertezza sul piano nazionale ed internazionale, dall'altro confermano le preoccupazioni degli ultimi mesi rispetto ai segnali di rallentamento economico rispecchiati chiaramente sull'occupazione. Pur rilevando che il saldo in Veneto resta positivo considerando i primi nove mesi dell'anno, con +75.000 posti di lavoro, il rallentamento del settore manifatturiero e industriale non è elemento di poco conto nel nostro quadro complessivo". A settembre è stato registrato un -5.900 posti di lavoro dipendente, così come un -0,8 per cento nelle assunzioni e un -6 per cento nelle trasformazioni a tempo indeterminato. "Sappiamo che settembre è il mese in cui si concludono i contratti stagionali e quelli a termine – ha commentato Donazzan -, è pur vero che la stagionalità si è prolungata grazie al meteo favorevole e settori trainanti del turismo e dell'agricoltura stanno beneficiando di questi elementi". In particolare il report restituisce un +17.900 posizioni di lavoro dipendente da inizio anno nel settore primario, mentre si sono fermate a 12.300 posizioni, a differenza di un anno prima quando erano state +18.600, quelle del comparto industriale. Il rallentamento si è visto invece nel metalmeccanico, nelle industrie della chimica-plastica e in alcuni comparti del made in Italy (industria conciaria, calzature e legno-mobilio), così come nella logistica, i servizi informatici e le attività di pulizia. Bene invece per l'industria alimentare (+2.700) e per il settore terziario (+44.800) con il rafforzamento delle assunzioni (+2,5 per cento) e l'andamento del settore turistico e del commercio. Nei primi nove mesi dell'anno tutte le provincie hanno chiuso con saldo positivo (Verona con +1,5 per cento, Venezia con +5,5 per cento, Treviso con +7.100, Padova con +6.800 e Rovigo a +3.200. Univa provincia in negativo è Belluno con -700 posizioni di lavoro in meno. Per il mese di settembre, i bilanci occupazionali sono stati invece negativi per Venezia (-15.600 posizioni lavorative) e Belluno (-2.500). (Rev)