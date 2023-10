Innovazione: Tagliavanti (Cciaa Roma), su sviluppo serve dibattito con imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’innovazione tecnologica e digitale deve essere al centro di un dibattito tra innovatori, imprese e cittadini, grazie anche al supporto di istituzioni pubbliche e organismi internazionali. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della ricerca “Innovation impact”, a Roma. “L’indagine presentata questa mattina – ha spiegato - è importante perché non l’abbiamo realizzata solo sulle imprese ma anche sulle persone. Una innovazione che non mette al centro l’interesse delle persone e delle imprese è una innovazione che può prendere strade pericolose. Il successo della Maker Faire è dovuto al fatto che è l’unica manifestazione che parla di innovazione con tutti, sia delle potenzialità che dei rischi. Sappiamo, ad esempio, quali potenzialità che l’intelligenza artificiale possa avere nella formazione e nella produzione, ma sappiamo anche quali sono i rischi. Ma i pericoli legati all'innovazione, secondo noi, possono essere attenuati se creiamo un dibattito. Per farlo non basta solo l’Italia, servono gli organismi internazionali e le istituzioni pubbliche, ma serve anche un’opinione pubblica che non subisca solo l’innovazione”, ha concluso Tagliavanti.(Rer)