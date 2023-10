Difesa: Forze armate presenti all’evento a Roma “Tennis and friends”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate anche quest'anno partecipano all'evento "Tennis and friends – la prevenzione è giovane", giunto alla 13ma edizione, che si tiene come ogni anno al Foro Italico nel corso di un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e di permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Lo riporta un comunicato stampa. Domani, lo Stato maggiore della Difesa, con la banda interforze, darà ufficialmente inizio alla manifestazione aperta al pubblico con l'esecuzione dell'Inno di Mameli durante la cerimonia dell'alzabandiera, con la presenza di una rappresentanza degli atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Le Forze armate, per dare un fattivo contributo all'iniziativa e per far conoscere la molteplicità delle attività svolte da tutte le componenti della Difesa per la sicurezza del Paese e a favore della collettività, partecipano all'evento con assetti sanitari, bande musicali, testimonial sportivi e stand espositivi. In particolare presso il Villagio della salute è stata allestita un'Area salute interforze, promossa dall'Ispettorato generale della sanità militare (Igesan) che, insieme ad altri dicasteri, sosterrà la prevenzione per un corretto stile di vita con visite specialistiche nelle giornate del 14 e 15 ottobre. (segue) (Com)