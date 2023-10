Difesa: Forze armate presenti all’evento a Roma “Tennis and friends” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate renderanno disponibili presso il Villaggio della salute i seguenti assetti medici: un'ambulanza predisposta per il biocontenimento unitamente a un team di psicologi militari a cura dell'Esercito italiano; un assetto medico dedicato alla rianimazione Basic life support defibrillation (Blsd), fornito dalla Marina militare; unità mobile odontoiatrica, a cura della Aeronautica militare; Unità mobile per attività specialistica di cardiologia, dermatologia e chirurgia plastica a cura dell'Arma dei carabinieri. Inoltre, le Forze armate saranno presenti presso il Villaggio dello sport con un percorso di "military fitness" a cura dell'Esercito, con il simulatore di vela e centro mobile informativo della Marina, con il simulatore di volo dell'Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica e con uno spazio espositivo di una simulata scena del crimine dei carabinieri. (Com)