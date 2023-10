Medio Oriente: Austin, ciò che ha fatto Hamas è peggiore di quanto compiuto da Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta succedendo in Israele è peggiore di ciò che ha fatto lo Stato islamico. Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, in occasione dell'incontro con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv. "Conosco lo Stato islamico. Quello che sta succedendo qui è peggiore dell’Is", ha affermato, riferendosi all'attacco compiuto in Israele sabato 7 ottobre dal movimento palestinese Hamas, che ha provocato la morte violenta di oltre 1.300 persone. (Res)