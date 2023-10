Medio Oriente: primo ministro scozzese pubblica video della suocera rimasta bloccata a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro scozzese, Humza Yousaf, ha pubblicato questa mattina un video di Elizabeth El-Nakla, sua suocera, bloccata nella Striscia di Gaza. La donna, ex infermiera scozzese di Dundee, era in visita a Deir al-Balah, a sud di Gaza, la scorsa settimana con il marito Maged, ma da allora la coppia è rimasta intrappolata nella Striscia dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele e la successiva ritorsione. "Dov'è l'umanità? Dov'è il cuore delle persone nel mondo, perché ciò accada al giorno d'oggi? Che Dio ci aiuti", ha detto Elizabeth El-Nakla nel video, pubblicato da Yousaf su X (ex Twitter). (Rel)