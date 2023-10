Speciale difesa: Giordania, esercitazioni aeree “Desert Air” prorogate fino al 3 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni aeree “Desert Air 2023” in corso in Giordania sono state prorogate fino al 3 novembre dalla scadenza prevista del 24 ottobre. Alle manovre, che sono state pianificate da tempo e non hanno alcun collegamento con il confronto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, prendono parte le forze aeree di Giordania, Germania e Stati Uniti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il contingente tedesco è formato da sei caccia multiruolo Eurofighter Typhoon dalla 73ma squadra tattica “Steinhoff” dell'aeronautica (Luftwaffe). Le manovre prevedono diversi voli al giorno per l'addestramento a operazioni aria-aria e aria-terra, nonché di rifornimento aereo. Gli Usa partecipano con caccia F-16 di stanza presso la base di Aviano ed F-15E, provenienti da quella di Lakenheath nel Regno Unito. È la prima volta che la Luftwaffe prende parte a “Desert Air” con gli Eurofighter. (Geb)