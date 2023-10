Speciale difesa: Medio Oriente, Crosetto, da Nato piena solidarietà a Israele, attacco Hamas violenza inaudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Nato è pienamente solidale con Israele. Lo ha detto il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Difesa della Nato, a Bruxelles. "Il messaggio che esce dalla Nato non può che essere di solidarietà verso Israele, di fronte a un atto terroristico di violenza inaudito, fatto da un'organizzazione terroristica come Hamas", ha detto Crosetto. "Abbiamo visto le immagini che il ministro israeliano ci ha mostrato, e sono di una violenza inaudita", ha aggiunto riferendosi al colloquio avuto nel corso della riunione di Bruxelles con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant Una violenza, ha concluso Crosetto, "che non fa parte della guerra e di nessuna cosa che l'umanità possa accettare. La vicinanza a Israele è toale da parte della Nato e da parte di tutte le nazioni che non possono non inorridire di fronte a immagini di questo tipo". (Beb)