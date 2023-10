Speciale difesa: Medio Oriente, Crosetto, preoccupati per escalation, impegnati su rispetto diritti civili innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele si è sentito attaccato e deve difendersi, la sua reazione è legittima. L'Italia si impegna ad evitare un'ulteriore escalation e a fare in modo che il conflitto non coinvolga civili innocenti. A dirlo il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Difesa Nato di Bruxelles. "A noi preoccupa che non ci sia un'escalation, che non ci siano persone che non c'entrano nulla con questo scontro che rimangano in qualche modo, come è successo ai coloni, ai bambini, ai neonati israeliani, in mezzo e all'interno a quella che è una legittima reazione da parte di Israele, che si è sentito attaccato e che deve difendersi", ha detto. "Probabilmente questa convivenza con Hamas, che fino ad adesso è avvenuta e non ha avuto effetti così devastanti, adesso è impossibile. La reazione di Israele è assicurarsi il futuro, e probabilmente adesso comprende uno scontro con Hamas molto duro", ha aggiunto. Uno scontro che il ministro si augura abbia le minori conseguenze possibili. (Beb)