Speciale difesa: Crosetto, mondo destabilizzato, investire in difesa per affrontare problemi non previsti

22 luglio 2021

- Gli investimenti in sicurezza e difesa sono sempre più necessari. Ci sono sempre più elementi di possibile destabilizzazione del mondo. "Dobbiamo preparaci a affrontare situazioni che non pensavamo più di affrontare": Lo ha detto il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Difesa della Nato che si è tenuta a Bruxelles. "I miei timori sono molti non da oggi. Ho parlato del problema medio orientale e Iran quando nessuno lo faceva. Gli elementi di possibile destabilizzazione di un mondo che ha già varie aree di destabilizzazione ci sono e sono costanti. Vediamo la situazione dei Balcani e cosa sta succedendo in Medio Oriente. Dobbiamo attrezzarci per affrontare situazioni a cui non eravamo abituati o che pensavamo di non trovare più sulla nostra strada", ha detto. "Questo significa, purtroppo, investire in sicurezza e in difesa, ma anche molto in diplomazia e in crescita economica, così come nella redistribuzione delle ricchezze, che probabilmente non sono allocate in modo giusto rispetto alla popolazione", ha aggiunto Crosetto. "Questo è però un problema a lungo termine, che non possiamo risolvere in una anno, due o cinque. Il problema della difesa, invece, è importante e riguarda l'oggi e il domani, e cambierà il nostro scenario. Forse non è abbastanza percepito nell'ambiente occidentale", ha concluso il ministro. (Beb)