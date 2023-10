Speciale difesa: Ucraina, Stoltenberg, l'invasione russa ci ricorda dell’importanza della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina “ci ricorda dell’importanza della Nato”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa a chiusura della riunione dei ministri della Difesa degli Stati membri dell’Alleanza. “La settimana prossima avremo le esercitazioni Steadfast noon 2023, in Italia, in Croazia e nel Mar Mediterraneo. Sono esercitazioni che si tengono ogni ottobre per sviluppare le capacità di difendere tutti gli alleati”, ha concluso Stoltenberg a proposito delle esercitazioni regolari che si tengono per verificare la capacità di deterrenza nucleare dell'Alleanza. (Beb)