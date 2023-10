Romania: Commissione Ue approva piano da 24 milioni di euro per sostenere investimenti nei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti fino a 24 milioni di euro notificato dalla Romania per sostenere gli investimenti nei porti marittimi e interni nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo si apprende da una nota della Commissione. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. La Romania ha notificato alla Commissione il regime di aiuti per sostenere gli operatori portuali privati. Gli aiuti verranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette di valore limitato. La misura, parzialmente finanziata dai fondi di coesione, aiuterà gli operatori portuali privati a migliorare il funzionamento delle rotte di solidarietà Ucraina-Ue. Lo scopo della misura è rimediare alle carenze legate alla capacità della sovrastruttura dei porti, tra l'altro per quanto riguarda l'acquisizione di attrezzature per il trasporto di merci su brevi distanze e l'espansione delle capacità di stoccaggio temporaneo. Faciliterà inoltre il trasporto dei cereali e il transito attraverso i porti romeni, che necessitano di un sostegno urgente per far fronte ai crescenti flussi di traffico merci. La Commissione Ue ha ritenuto che il regime di aiuti soddisfi le condizioni previste nel quadro temporaneo. In particolare, gli aiuti non supereranno i due milioni di euro per beneficiario e saranno concessi fino al 31 dicembre 2023. La Commissione Ue ha concluso che il regime di aiuti concesso dalla Romania è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave perturbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)