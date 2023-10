Medio Oriente: Commissione Ue, condanniamo dichiarazioni leader Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue condanna fortemente le dichiarazioni del capo dell'ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, che ha chiamato alla jihad globale. "Ismail Haniyeh rappresenta un'organizzazione terroristica, quindi non è un partner per noi. Hamas è un'organizzazione terroristica", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Il fatto che ci siano Paesi che hanno influenza su Hamas è esattamente il motivo per cui siamo impegnati molto intensamente anche con loro, ad esempio nel Golfo, e questo fa parte del lavoro di sensibilizzazione fatto dall'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, negli ultimi giorni", ha concluso Stano. (Beb)