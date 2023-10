Giustizia: Mantovano, dialettica fra istituzioni fisiologica ma bussola è Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se la dialettica fra istituzioni è per molti aspetti fisiologica, la bussola per l’ordinato svolgimento dei rapporti fra esse è - dico una ovvietà - la nostra Costituzione”. Lo ha rimarcato Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenendo in occasione della sessione conclusiva del convegno della Corte dei conti "La Giustizia al servizio del Paese", a Palermo. “Ritengo difficile - ha aggiunto - lasciare fuori la porta l’insieme delle incomprensioni sorte fra l’esecutivo e settori delle giurisdizioni. Poiché si tratta di incomprensioni in larga parte non nuove, prenderle in considerazione significa non enfatizzare le polemiche, e ancor meno proporre chiavi di lettura delle più controverse vicende giudiziarie. Significa provare a coglierne le cause e significa porsi nella prospettiva di superare conflitti che non fanno bene a nessuno, né a bene amministrare, né a rendere giustizia”, ha concluso. (Rin)