Brasile-Israele: Lula sente omologo Herzog, appello per corridoio umanitario a Gaza

- Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tenuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo di Israele, Isaac Herzog, al quale ha chiesto l’apertura di un corridoio umanitario affinché le persone che vogliono lasciare la Striscia di Gaza attraverso l'Egitto possano farlo in sicurezza. “Ho parlato al telefono con il presidente israeliano Isaac Herzog. L’ho ringraziato per il sostegno all'operazione di evacuazione dei brasiliani che desiderano ritornare nel nostro Paese. Ho riaffermato la condanna del Brasile per gli attentati terroristici e la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime”, ha scritto Lula su X (ex Twitter). “Ho trasmesso il mio appello per un corridoio umanitario affinché le persone che vogliono lasciare la Striscia di Gaza attraverso l'Egitto possano farlo in sicurezza. Il Brasile è disponibile a cercare di trovare una via verso la pace”, ha aggiunto. (Brb)