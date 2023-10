Imprese: Fontana, quello dell'ospitalità settore strategico di cui si parla troppo poco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un settore strategico, molto importante di cui, erroneamente, si parla troppo poco. Non dimentichiamo mai che l'Italia, sia per esportazioni, sia per importazioni, è ai vertici in tutto ciò che attiene il comparto dell'ospitalità". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'inaugurazione di "Host", fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e accoglienza in programma a fiera Milano nei padiglioni di Rho fino al 17 ottobre. Questa fiera "assume una rilevanza internazionale per quanto concerne, in generale, l'attrattività e, nello specifico, per ciò che riguarda il turismo. Proprio per questo la Lombardia crede molto in queste iniziative e vuole continuare a essere punto di riferimento per eventi come 'Host'", conclude. (Com)