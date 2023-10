Speciale difesa: Medio Oriente, capo Stato maggiore Difesa Israele, "Gaza non sarà più la stessa cosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Striscia di Gaza "non sarà più la stessa" e le Forze di difesa di Israele (Idf) faranno "di tutto per riportare a casa gli ostaggi". Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa israeliano, generale Herzi Halevi, nelle sue prime dichiarazioni alla stampa dopo l'attacco del movimento palestinese Hamas a Israele, compiuto sabato 7 ottobre, in cui sono morte circa 1.300 persone. Secondo Halevi, sono circa 200 gli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, sia israeliani che stranieri. "Stiamo uccidendo molti terroristi, molti comandanti, distruggendo le infrastrutture terroristiche che hanno sostenuto questo crimine terribile e brutale", ha continuato Halevi. Il capo di Stato maggiore della Difesa ha spiegato: "Sono trascorsi cinque giorni da un incidente omicida, brutale e sorprendente. Il massacro da parte dei terroristi assassini di Hamas - dei mostri - dei nostri figli, delle nostre mogli e della nostra gente, è animalesco, è disumano. Le Idf stanno combattendo terroristi spietati che hanno commesso atti inimmaginabili", ha proseguito. Rivolgendosi al leader di Hamas a Gaza, Halevi ha affermato: "Yahya Sinwar, il sovrano della Striscia di Gaza, ha deciso questo orribile attacco, e quindi lui e l'intero sistema sotto di lui sono condannati. Li attaccheremo, li smantelleremo, smantelleremo il loro sistema". Promettendo di indagare sull'effetto sorpresa provocato dall'attacco, Halevi ha detto: "Impareremo, indagheremo, ma ora è il momento della guerra". (Res)