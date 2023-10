© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia andrà avanti con le procedure per la ratifica dell’adesione della Svezia alla Nato. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa a chiusura della riunione dei ministri della Difesa degli Stati membri dell’Alleanza. “Il ministro turco mi ha fatto sapere che saranno inviati al Parlamento i documenti per la ratifica dell’adesione”, ha detto Stoltenberg. (Beb)