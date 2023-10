Speciale difesa: Medio Oriente, forze difesa Israele, colpiti oltre 2.600 obiettivi a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno colpito 2.687 obiettivi nella Striscia di Gaza, dall’inizio dell’operazione “Spade di ferro”, conseguente all’attacco compiuto dal movimento palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre. E’ quanto riferiscono le Idf nell’ultimo aggiornamento pubblicato. Da sabato sono stati lanciati da Gaza oltre 5.000 razzi verso Israele, aggiungono le Idf, secondo cui sono stati mobilitati oltre 300.000 riservisti. Nell’attacco di Hamas sono stati uccisi 222 militari delle Idf. Negli attacchi più recenti dell’aviazione israeliana sono stati colpiti i siti affiliati al commando di Hamas Nukba, così come gli alti leader di Hamas. “La difesa del fronte interno israeliano rimane fondamentale – si legge nella nota diffusa dalle Idf -. Le forze israeliane hanno neutralizzato i terroristi in una serie di incidenti nel sud di Israele. Almeno due nuovi tentativi di infiltrazione sono stati sventati”. I militari fanno sapere che è quasi completata la riparazione dei varchi fatti dai miliziani nella barriera difensiva. Sul fronte settentrionale, a seguito di un attacco anticarro contro le forze lungo la linea blu nel nord di Israele, le Idf hanno colpito un avamposto del movimento sciita. (Res)