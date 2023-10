Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, disponibili a nuovi aiuti nei limiti del possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'Italia è disponibile a continuare ad aiutare l'Ucraina nei limiti del possibile. A dirlo il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, intervenendo in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Difesa della Nato, a Bruxelles. "Abbiamo parlato e parliamo continuamente di nuovi aiuti all'Ucraina. Kiev sta combattendo una guerra a cui il mondo occidentale si è assuefatto, ma a cui gli ucraini a cui piovono ogni giorno bombe in testa non vogliono e non riescono ad assuefarsi", ha detto. "Giustamente, gli ucraini continuano a difendersi. Noi li stiamo aiutando in questa guerra, ce non è di conquista ma di sopravvivenza e di difesa", ha aggiunto. Parliamo, ha concluso Crosetto, di risorse non illimitate. L'Italia ha aiutato e lo continuerà a fare nei limiti delle possibilità. Questo significa dare un giudizio politico, non quantitativo". (Beb)