Speciale difesa: Medio Oriente, Austin, nessuna indicazione su coinvolgimento Iran in attacco contro Israele

- Non ci sono indicazioni su un possibile coinvolgimento dell'Iran nella pianificazione dell'attacco effettuato da Hamas contro Israele. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, in una conferenza stampa al termine della riunione dei ministri della Difesa della Nato, a Bruxelles. "Non abbiamo indicazioni sul fatto che l'Iran sia stato coinvolto nella pianificazione o nell'esecuzione di questo attacco. Naturalmente, è un aspetto su cui continuiamo a concentrarci", ha detto Austin. "Sappiamo anche che l'Iran ha una lunga tradizione di sostegno ad Hamas, e quindi c'è una relazione che si estende negli anni, ma in termini di partecipazione attiva alla pianificazione dell'esecuzione di questo attacco non abbiamo ancora avuto alcuna indicazione in tal senso", ha concluso il segretario alla Difesa Usa. (Beb)