Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, esercitazioni nucleari Steadfast Noon dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato darà il via nella prossima settimana all'edizione 2023 delle sue annuali esercitazioni per la deterrenza nucleare “Steadfast Noon”. Il teatro operativo comprenderà lo spazio aereo di Italia, Croazia e Mar Mediterraneo. È quanto dichiarato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, al termine della riunione con i ministri della Difesa degli Stati parte a Bruxelles. L'ex primo ministro norvegese ha aggiunto che le manovre mirano a garantire “la credibilità, l'efficacia e la sicurezza della deterrenza nucleare” della Nato. Per Stoltenberg, la guerra della Russia contro l'Ucraina ricorda l'importante ruolo svolto dall'arsenale strategico dell'Alleanza atlantica nello scoraggiare le aggressioni. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel 2022 hanno preso parte a “Steadfast Noon” 14 Paesi della Nato con 60 aerei tra capaci di trasportare bombe atomiche, convenzionali, da sorveglianza e da rifornimento in volo. Un numero simile dovrebbe essere impiegato nelle esercitazioni che prenderanno il via nella prossima settimana. Nello scorso anno, “Steadfast Noon” ha avuto come teatro lo spazio aereo di Belgio, Regno Unito e Mare del Nord. Durante le manovre viene messo in pratica il trasporto in sicurezza della armi nucleari degli Stati Uniti dai magazzini sotterranei negli altri Stati della Nato agli aerei su cui vengono montate. Tuttavia, i voli di addestramento vengono effettuati senza tali ordigni, concentrandosi su simulazioni di attacco e difesa. Secondo informazioni non confermate, le bombe atomiche degli Usa sono in deposito in Italia settentrionale, Belgio, Turchia, Paesi Bassi e Germania. (Geb)