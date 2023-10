Imprese: Intesa Sanpaolo, oltre 14 milioni per impianto biometano a Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ѐ finalizzato alla produzione di biometano a partire da scarti organici, come rifiuti urbani e residui della trasformazione alimentare, l'impianto che la l’azienda Koster sta realizzando nei pressi di Novara. Intesa Sanpaolo ha erogato 14,5 milioni di euro assistiti dalla Garanzia Green di Sace nell’ambito del plafond di 8 miliardi di euro che il Gruppo ha destinato alla transizione delle imprese verso il nuovo modello economico circolare. L’obbiettivo è separare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e ridisegnare il sistema industriale in ottica rigenerativa. L’intervento rientra nel più ampio piano di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr. L’impianto della Koster entrerà in funzione entro l’anno e beneficerà dei Titoli di Efficienza Energetica (“certificati bianchi”), che attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. La sua capacità di lavorazione è di circa 60.000 tonnellate di rifiuti umidi urbani, fanghi biologici, sfalci erbosi e residui della trasformazione alimentare, trasformati in gas naturale attraverso un processo di digestione anaerobica. Il secondo passaggio prevede la raffinazione del biogas per ottenere circa 4,9 milioni smc (standard metri cubi) di biometano, che verrà compresso e immesso nella rete nazionale del gas. Il residuo della lavorazione, in piena ottica circolare di rigenerazione del capitale naturale, sarà trasformato in compost da impiegare come fertilizzante biologico. (Com)