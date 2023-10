Salute: Schillaci, dieta sana fondamentale, nostro modello alimentare quello con maggiori benefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il villaggio di Coldiretti, negli anni, ha avvicinato i cittadini “alla qualità ed alla sostenibilità del cibo e quindi ad una sana alimentazione, che è fondamentale per stimolare la cura delle salute”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo in occasione dell’inaugurazione del villaggio della Coldiretti, al Circo Massimo di Roma. “Nutrirsi bene - ha aggiunto - è il primo presupposto per una vita in salute e la dieta mediterranea, che io chiamo italiana, è il modello alimentare con maggiori benefici”. Lo stesso ministro ha ricordato come il nostro Paese possieda una “una filiera agroalimentare di qualità che offre tutti gli ingredienti per la dieta mediterranea ed una preziosa alleata della salute”. (Rin)