- È necessario lavorare per la liberazione degli ostaggi del movimento islamista palestinese Hamas ed "è quello che stiamo facendo fin dall'inizio". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi in Israele, aggiungendo che le "la guerra si fa combattendo contro i soldati, non contro vittime innocenti e profanando cadaveri. L'odio non serve".(Res)