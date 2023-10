Sardegna: Cuccu (IS), Regione stabilizzi i quasi 140 Oss in regime di precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione stabilizzi i quasi 140 operatori socio-sanitari che si trovano in una condizione di precariato che dura da oltre 3 anni. La richiesta arriva dalla consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria. “Gli OSS hanno dimostrato una dedizione straordinaria nel servizio alla comunità, spesso rispondendo prontamente alle chiamate, lavorando in condizioni estreme e contribuendo in modo fondamentale nel periodo di crisi sanitaria dovuto alla pandemia – ha evidenziato Cuccu - Tuttavia, nonostante il loro ruolo di massima importanza, molti di loro non sono stati ancora stabilizzati e rimangono in attesa di un'assunzione a tempo indeterminato”. L'esponente di Idea Sardegna ha inoltre spiegato che “molti di questi professionisti non fanno parte di alcuna graduatoria, ma hanno acquisito un'esperienza preziosa e richiedono una soluzione immediata per la loro situazione lavorativa. La recente stabilizzazione degli OSS che hanno lavorato almeno 18 mesi tramite agenzie interinali ha escluso proprio coloro che hanno svolto un ruolo chiave durante l'emergenza Covid”. (segue) (Rsc)