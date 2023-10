Sardegna: Cuccu (IS), Regione stabilizzi i quasi 140 Oss in regime di precariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna, un concorso per 54 posti di operatore socio-sanitario è stato revocato, mentre un concorso per 57 posti è ancora attivo. “La sentenza n.7780 del 7 settembre 2022 del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l'annuncio di un nuovo concorso in presenza di una graduatoria ancora valida per la stessa figura professionale – ha argomentato Carla Cuccu - Questo rende evidente la necessità di adottare misure mirate e concrete per garantire un'assunzione stabile agli OSS che hanno già lavorato ed acquisito esperienza nei nosocomi sardi”. La consigliera regionale di Idea Sardegna ha anche sottolineato che non ha senso “reclutare nuovo personale da formare quando è immediatamente disponibile un personale formato, che può essere immediatamente inserito nel circuito lavorativo della sanità in Sardegna? Si tratta di figure specializzate, che con la loro dedizione e professionalità, hanno lavorato nelle condizioni più critiche. E’ giusto dare priorità a loro”. (Rsc)