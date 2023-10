Germania: polizia prevede proteste antiebraiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio federale di polizia criminale (Bka) prevede proteste antiebraiche in tutta la Germania, che potrebbero iniziare dopo la preghiera musulmana del venerdì. Secondo quanto la stessa agenzia afferma in un rapporto sulla situazione interna, le dimostrazioni risponderebbero all’appello rivolto ai musulmani di tutto il mondo dal movimento islamista palestinese Hamas, che ha attaccato Israele, affinché protestino contro lo Stato ebraico, gli ebrei e i loro sostenitori. Per tale motivo, il Bka ha rafforzato ulteriormente la sicurezza delle istituzioni ebraiche in Germania, sia laiche sia religiose. Le proteste potrebbero interessare anche l’ambasciata degli Stati Uniti a Berlino, le basi militari degli Usa in territorio tedesco e le sedi delle industrie delle difesa della Germania. Il governo israeliano ha, infatti, chiesto a quello tedesco la fornitura di munizioni da impiegare nella risposta all’attacco di Hamas. Secondo il Bka, alle azioni antisemite potrebbero unirsi estremisti di sinistra. Al momento, non risulta il rischio di attentati in Germania o in Europa. Tuttavia, il Bka non esclude che tali attacchi possano avvenire in futuro come iniziative spontanee. (Geb)