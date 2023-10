Pesca: Mattei (Ugl), vendite prodotti ittici in calo per restrizioni ecosostenibili e aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema della contrazione della vendita del prodotto ittico "è dovuto a una serie di fattori. Uno riguarda le restrizioni comunitarie in funzione dell'ecosostenibilità e, dall'altra, un aumento dei prezzi dovuto fondamentalmente ad alcune norme restrittive ma soprattutto dell'aumento del caro gasolio". Lo ha detto Paolo Mattei, segretario generale Ugl Agroalimentare, a margine dell'evento “La Filiera ittica: l'importanza di una comunicazione sostenibile” presso la Sala Capitolare del Senato. "L'ecosostenibilità è un compromesso - ha spiegato - che va trovato perché altrimenti si indebolisce la filiera. L'altro aspetto fondamentale - ha proseguito - è avere una maggiore incisività a livello comunitario perché il dumping che si crea è che noi siamo soggetti a delle regole, a fermo pesca, mentre il resto dei Paesi dall'altra parte del Mediterraneo non ha questi obblighi". Un altro problema riguarda la sfera economica della pesca in Italia. "Nel 2022 - ha aggiunto Mattei - per un valore di circa quattro miliardi di pesce venduto sui banchi italiani, soltanto 664 milioni è il pescato in Italia. Questo perché noi abbiamo dei vincoli, anche nell'acquacultura, che invece può essere un ammortizzatore", ha concluso il segretario. (Rin)