Medio Oriente: Tajani, Hamas è come Stato islamico, SS e Gestapo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas è come lo Stato islamico (Is), come le SS naziste (organizzazione paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, attiva dal 1925 al 1945), come la polizia segreta di Stato tedesca (Gestapo), "fanno le stesse cose, sono terroristi e assassini". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi in Israele, sottolineando che Hamas sta "utilizzando come scudo il popolo palestinese". Non è "giusto, bisogna evitare che ci siano nuovi morti innocenti", ha affermato Tajani. (Res)