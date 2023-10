© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che Israele avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire soltanto (il movimento islamista palestinese) Hamas". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi in Israele, sottolineando che "Israele ha diritto a difendersi e non dev'essere cancellato dalla carta geografica". L'Italia è "dalla parte di Israele contro il terrorismo", ha affermato Tajani. (Res)