Usa: rapporto bipartisan, Vanguard ha investito in numerose società cinesi legate alle forze armate

- Il gigante statunitense della gestione finanziaria Vanguard Group ha investito in numerose aziende cinesi che hanno legami con le forze armate della prima potenza asiatica, o che sono state sanzionate dal governo degli Stati Uniti per presunte violazioni dei diritti umani, secondo un rapporto pubblicato dal gruppo bipartisan statunitense Coalition for a Prosperous America. Secondo il rapporto, L'Etf Vanguard Ftse Emerging Markets, del valore di 98,7 miliardi di dollari, ha investito nelle controllate di 60 aziende che fanno parte del complesso militare-industriale cinese. Coalition for a Prosperous America, che rappresenta produttori, lavoratori, agricoltori e allevatori degli Stati Uniti, afferma che Vanguard abbia investito anche in otto aziende sanzionate dal governo Usa per presunte violazioni dei diritti umani nella regione autonoma cinese dello Xinjiang. (segue) (Was)