Usa: rapporto bipartisan, Vanguard ha investito in numerose società cinesi legate alle forze armate (2)

- I fondi indicizzati (Etf) effettuano investimenti passivi in azioni parte di listini di riferimento, a differenza dei gestori di portafoglio che selezionano azioni sulla base dei mandati degli investitori. Secondo la scheda informativa del fondo Vanguard, quest’ultimo detiene 5.747 azioni diverse, tra cui più di 2.100 aziende A-share cinesi, rispetto alle 4.534 aziende presenti nel benchmark Ftse. "I risultati di questo rapporto dimostrano quanto Vanguard e il suo fornitore di indici, Ftse Russell, siano parte integrante del problema", afferma il rapporto. "A nostro modo di vedere, il tuffo di Vanguard nelle azioni di classe A ha trasformato in modo fondamentale la sua relazione con la Repubblica Popolare Cinese, rendendolo di fatto un partner commerciale del Partito comunista cinese, autorità ultima sulle aziende quotate in borsa in Cina". (segue) (Was)