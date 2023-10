Usa: rapporto bipartisan, Vanguard ha investito in numerose società cinesi legate alle forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto afferma che "non esistono restrizioni assolute per i gestori di asset che investono in azioni cinesi", ma ha aggiunto che i fondi indicizzati hanno investito nelle controllate di aziende militari cinesi sanzionate dagli Stati Uniti. Vanguard, ad esempio, ha investito 46 milioni di dollari in tre controllate di Aero Engine Corporation of China (Aecc) e 44 milioni di dollari in 10 aziende sussidiarie di Aviation Industry Corporation of China (Avic), secondo il rapporto. I due gruppi cinesi sviluppano tecnologie aeronautiche avanzate e il dipartimento del Commercio Usa ha vietato l’esportazione di tecnologia militare statunitense verso le due compagnie. (segue) (Was)