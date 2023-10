Usa: rapporto bipartisan, Vanguard ha investito in numerose società cinesi legate alle forze armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanguard ha accelerato gli acquisti di azioni di classe A dopo aver annunciato una joint venture nel dicembre 2019 con il gruppo Ant Financial, la società di pagamento sostenuta da Alibaba, con l'obiettivo di accedere al settore della gestione patrimoniale al dettaglio in Cina, secondo il rapporto. Nel 2021, il gestore statunitense ha abbandonato un piano per la creazione di una società di fondi comuni di investimento interamente controllata in Cina, citando “l’affollamento” del mercato. Sebbene i fornitori di indici abbiano un ruolo nella guida di tali investimenti, non cambierebbero le azioni che compongono i listini di riferimento senza il consenso del gestore del fondo, afferma il rapporto. Nel 2020, Ftse ha escluso otto aziende individuate dall'amministrazione dell’allora presidente Donald Trump come aventi legami con le forze armate cinesi. (Was)