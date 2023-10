Autonomia: Maiorino (M5s), rissa Lega-Fd'I, adesso cestinare questa follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rissa scoppiata mercoledì in commissione Affari costituzionali tra Fd'I e Lega sull'Autonomia differenziata dimostra in modo plastico l'irresponsabilità di Giorgia Meloni, che ha promesso l'impossibile a elettori e alleati, e ora il Paese è nel pantano". Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s a palazzo Madama. "Nei mesi scorsi sono arrivate sonore bocciature da varie autorevoli istituzioni, adesso è il governatore Ignazio Visco, in una lettera inviata al presidente della Commissione Lep Sabino Cassese, a smontare con argomenti solidi il lavoro di quell'organo, sottolineando in particolare come siano oscuri i criteri di distinzione tra le materie oggetto di Lep e quelle escluse. Inoltre, scrive Ignazio Visco, non vengono quantificati i costi, dunque si fa riferimento alla spesa storica dei servizi sociali. Non basta, anche dal presidente di centrodestra della Calabria Roberto Occhiuto arriva un allarme: per garantire gli stessi diritti in tutto il territorio nazionale occorrono grandi risorse e probabilmente queste mancano per attuare la legge Calderoli. Tolga il 'probabilmente': per fare l'Autonomia e garantire i Lep ovunque, come ha detto lo Svimez, servono 100 miliardi e queste risorse non ci sono, figurarsi poi con un governo che ha ormai sposato la piena austerity. Dunque la prospettiva sarebbe quella di spaccare definitivamente l'Italia tra pochi ricchi e tanti poveri. Adesso governo e maggioranza pongano fine a questo stillicidio, mettano nel cestino questo folle disegno di legge e, piuttosto, lavorino per sostenere la scuola e la sanità, contrastare la povertà e l'inflazione", conclude.(Rin)