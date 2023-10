Medio Oriente: Tajani lancia appello affinché "non si incendi nuovamente regione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello dell'Italia a tutti i Paesi arabi è quello di "non avviare una nuova stagione che possa incendiare il Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi in Israele, aggiungendo: "Ci auguriamo che non ci siano iniziative da parte di Hezbollah (partito sciita libanese filo-iraniano)". Al confine tra Israele e Libano, "ci sono 1.200, 1.300 soldati italiani che sono parte dell'Unifil (missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano), sono portatori di pace", ha affermato Tajani, sottolineando che "l'Italia lavora in favore di una de-escalation". (Res)